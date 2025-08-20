Prizdeki kıvılcım yangın çıkardı! Dumanlar 5 katlı apartmanı sardı, büyük panik
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Antalya'da 5 katlı binanın ikinci katında prizden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, bir kadın dumandan etkilendi. Büyük paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sarmadan söndürüldü.
Yangın, akşam 22.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi.
PRİZDEKİ KAÇAK YANGINA YOL AÇTI
Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki dairede prizden çıkan kıvılcım kısa sürede yangına neden oldu. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
DİĞER DAİRELERİ SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara ve dairelere sıçramasını önledi.
BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında binada oluşan dumandan etkilenen bir kadın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Baki Sancak