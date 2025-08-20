Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Prizdeki kıvılcım yangın çıkardı! Dumanlar 5 katlı apartmanı sardı, büyük panik

Prizdeki kıvılcım yangın çıkardı! Dumanlar 5 katlı apartmanı sardı, büyük panik

Antalya'da 5 katlı binanın ikinci katında prizden çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Dumanlar kısa sürede binayı sararken, bir kadın dumandan etkilendi. Büyük paniğin yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer dairelere sarmadan söndürüldü.

Yangın, akşam 22.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 105. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi.

PRİZDEKİ KAÇAK YANGINA YOL AÇTI

Edinilen bilgilere göre, apartmanın ikinci katındaki dairede prizden çıkan kıvılcım kısa sürede yangına neden oldu. Dumanı fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

DİĞER DAİRELERİ SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin diğer katlara ve dairelere sıçramasını önledi.

BİR KADIN DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında binada oluşan dumandan etkilenen bir kadın ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

