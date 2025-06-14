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Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karabük'te orta refüje çarpan otomobil takla atarak karşı şeride geçerek, başka bir otomobile çarptı. Feci kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Eskipazar ilçesine bağlı Mermer mevkiinde, Karabük istikametinden Gerede istikametine seyreden V.B. idaresindeki 22 DC 404 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu yol çalışmasının bulunduğu yerde yolun tek şeride düştüğü alanda orta refüje çarptı.

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpmanın etkisi ile savrularak taklalar atan otomobil karşı şeritte T.F.K. idaresindeki 78 AAH 568 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücü V.B. ve yanında yolcu olarak N.B ile diğer aracın sürücüsü T. F.K. ile R.G., K. G.,H.A ve H.A yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yaralılardan N. B.'nin (56) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise bir akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına ise anbean yansıdı. Kameraların kayıt aldığı kazada, otomobil yolun tek şeride düştüğünü son anda fark edip orta refüje çarparak karşı şeride takla atarak geçtiği yansıdı.

Refüje çarpıp takla attı, başka bir araca daha çarptı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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