Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sakarya'da feci kaza! Araba kamyonun altında kaldı

Sakarya'da feci kaza! Araba kamyonun altında kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sakarya&#039;da feci kaza! Araba kamyonun altında kaldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'da korkunç bir kaza meydana geldi. Cip, önünde ilerleyen kamyonun altına girdi. Feci kazada hurda yığınına dönen cipin şoförü canından oldu. --

Kaza, Pamukova ilçe girişinde bulunan Bölge Trafik denetleme istasyonu mevkiinde meydana geldi. Bilecik istikametinde ilerlemekte olan Bahadır Yavuz (38) idaresindeki 16 EAE 14 plakalı Nissan marka cip, aynı istikamete seyir halinde olan 33 VY 470 plakalı kamyona adeta ok gibi saplandı.

 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkışan sürücü Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

 

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cansız bedeni hastane morguna sevk kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BİST 100’de yükseliş sürecek mi? Faiz indirimi hangi sektörleri öne çıkaracak?Netanyahu ilk kez çapraz sorguya çekildi! 1788 defa "Hatırlamıyorum" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 3. SayfaAydın'da iki otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var“Bu nasıl karantina” manşetimiz etkili oldu! 12 gün sonra köpekler toplanıyor - 3. Sayfa12 gün sonra köpekler toplanıyorİzmir'de komşu kavgasında kan aktı: Karı koca silahla yaralandı - 3. SayfaKomşu kavgasında kan aktı: Karı koca yaralandıBariyerlere çarpan araç alev topuna döndü! İstanbul'da korku dolu anlar - 3. SayfaBariyerlere çarpan araç alev topuna döndü!Diyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar var - 3. SayfaDiyarbakır'da silahlı kavga: Yaralılar varYaptığı drift pahalıya patladı! Hem parasından hem de aracından oldu - 3. SayfaDrift pahalıya patladı! Hem parasından hem de aracından oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...