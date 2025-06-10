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Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan arabaya tanker çarptı, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya-Kocaeli geçişinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak savrulan otomobile, tanker çarptı. Otoyolun ağaçlık kesimine savrulan otomobilde 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Sapanca Yanık Mahallesi kesimi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada, K.T. idaresindeki 34 ZA 7926 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere vurarak savruldu.

Sakarya'da feci kaza! Kontrolden çıkan arabaya tanker çarptı, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ARKASINDAN GELEN TANKER ÇARPTI!

Otoyolda kontrolden çıkan araca aynı yönde ilerleyen M.A. idaresindeki tanker çarptı. Otomobil, ağaçlık alan savrularak durabilirken araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve Sakarya Otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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