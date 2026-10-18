Sakarya’da taşındığı evde kalan birkaç parça eşyasını almak isteyen 35 yaşındaki Hakan Turak, daha önce tartışma yaşadığı alt kat komşusunun silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

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Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Turak (35) ile alt kat komşusu Selim T. arasında geçmiş dönemde yaşanan tartışmaların ardından Turak evini boşaltarak taşındı.

SON EŞYALARINI ALMAK İSTEDİ CANINDAN OLDU

Sakarya'da korkunç olay! Taşındığı evdeki son eşyalarını almak istedi, feci şekilde can verdi

Taşınma işlemlerini büyük ölçüde bitiren Turak, evde kalan son 3-4 parça eşyasını almak üzere eski binasına geldi. Eşyalarını alacağı esnada alt kat komşusu Selim T. ile karşılaşan Turak arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Selim T. yanındaki silahla Hakan Turak'a ateş etti. Kurşunların isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığılan Turak ağır yaralandı. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalbi durmuş halde hastaneye kaldırılan Hakan Turak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, cinayet şüphelisi Selim T. hakkında yürütülen tahkikat sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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