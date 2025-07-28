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Şarampole yuvarlandı, aracın camından fırladı! Feci kazada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Şarampole yuvarlandı, aracın camından fırladı! Feci kazada can verdi
Trafik Kazası, Ölüm, Antalya, Korkuteli, Otomobil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin camından fırlayan sürücü hayatını kaybetti.

Korkuteli ilçesi Ballık Karayolu üzerinde edinilen bilgilere göre, Bayram Borazan'ın kullandığı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

BAŞINI ÇARPTI

Kazada camdan dışarı savrulan Borazan, başını sert zemine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde sürücü Bayram Borazan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şarampole yuvarlandı, aracın camından fırladı! Feci kazada can verdi - 1. Resim

Minibüsçü camiasını yasa boğan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şarampole yuvarlandı, aracın camından fırladı! Feci kazada can verdi - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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