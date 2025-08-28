Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı

Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Cinayet, Bursa, Bıçaklanma, Kadın Cinayeti, Pişmanlık, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, eşi Doğan Ş. ile evlerine yakın parkta tartıştı. Doğan Ş., genç kadını bıçaklayarak öldürdü. Çok sayıda sabıka kaydı olan adam emniyete teslim olurken ilk sözü 'pişmanım' oldu.

Korkunç cinayet Bursa İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve Doğan Ş. (31) birlikte yaşamayı sürdürdü.

İkili arasında sık sık yaşanan tartışmaların sonuncusu, evlerinin yakınındaki parkta yaşandı. Parkta tartışmaya başlayan ikili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., eski eşini farklı yerlerinden bıçakladı.

Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 1. Resim

8 SABIKA KAYDI VARMIŞ

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 2. Resim

8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. Sevgi Yandık dün ikindi namazını müteakip torağa verilirken, Doğan Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı - 3. Resim

Karısını kendisini aldattığı şüphesiyle bıçakladığını belirten Doğan Ş., pişman olduğunu dile getirdi. Adliyedeki duruşmanın ardından zanlı tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman başlıyor? CL kura çekimi canlı yayın bu akşam!Yapay zeka Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakiplerini belirledi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Husumetlini tek yumrukla yere serdi! Çevredekiler şoka girdi: O anlar kamerada - 3. SayfaÇevredekiler şoka girdi: O anlar kameradaBoş arazide uygunsuz hareketler sergilemişlerdi! 2 genç gözaltına alındı - 3. SayfaUygunsuz görüntülenen gençler gözaltındaAntalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Komşular, ekipleri harekete geçirdi - 3. SayfaAntalya'da 'yaşlı çift' alarmı! Ekipler harekete geçtiAlemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç öldürüldü! Firari her yerde aranıyor - 3. SayfaKan donduran anlar kamerada!5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu! - 3. Sayfa5 saniyelik şov binlerce liraya mal oldu!Hurdacıyı kaçırıp 12 milyon lira istemişlerdi! Filmleri aratmayan olayda yeni detay: Kanlı gömleğini... - 3. SayfaFilmleri aratmayan olay! "Kanlı gömleğini..."
Sonraki Haber Yükleniyor...