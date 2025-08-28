Sevgi'yi herkesin gözü önünde öldürdü: Katil kocanın ilk sözü ortaya çıktı

Korkunç cinayet Bursa İncirli Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2021 yılında boşanan Sevgi Yandık (27) ve Doğan Ş. (31) birlikte yaşamayı sürdürdü.

İkili arasında sık sık yaşanan tartışmaların sonuncusu, evlerinin yakınındaki parkta yaşandı. Parkta tartışmaya başlayan ikili arasında büyüyen kavgada Doğan Ş., eski eşini farklı yerlerinden bıçakladı.

8 SABIKA KAYDI VARMIŞ

Ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak 3 çocuk annesi Sevgi Yandık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. ise Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim oldu. Sevgi Yandık dün ikindi namazını müteakip torağa verilirken, Doğan Ş. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Karısını kendisini aldattığı şüphesiyle bıçakladığını belirten Doğan Ş., pişman olduğunu dile getirdi. Adliyedeki duruşmanın ardından zanlı tutuklandı.