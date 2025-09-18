Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Silah seslerine koştular! Yaşlı çiftin evde cesedi bulundu

Silah seslerine koştular! Yaşlı çiftin evde cesedi bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Silah seslerine koştular! Yaşlı çiftin evde cesedi bulundu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kırşehir'de silah seslerinin geldiği eve koşan komşular, bir çiftin cesedini buldu. Polis ekipleri korkunç olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Kırşehir'in Akçakent ilçesindeki Yaylaözü köyünde korkunç bir olay meydana geldi.

SİLAH SESLERİNE KOŞTULAR

R.K. (63) ve eşi E.K.'nin (62) yaşadığı evden silah sesleri geldiğini duyan komşuları hemen ikamete gitti. İçeri girdiklerinde çifte ateşli silahla saldırıldığını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS KAÇAN ŞAHISLARIN PEŞİNDE

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çiftin evinde yaşanan ve ölümle sonuçlanan olayla ilgili kapsamlı inceleme başlattı. Cinayet ile ilgili olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için bölgede arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

