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Site sakini ile yönetim birbirine girdi! Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta olaylı yönetim seçimleriyle çok konuşulan lüks sitede sular durulmuyor. Son olarak yönetim personelleri ile site sakini arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Onlarca personel bankta oturan adama saldırırken, site sakininin bıçakla karşılık verdiği anlar kamera tarafından görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarla gündeme gelen ve eski yönetimin yeni yönetimi darbettiği sitede sular durulmuyor.

SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Son olarak dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan sitede iddiaya göre bir vatandaş ile eski yönetim personelleri arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Sitenin bahçesinde oturan adama çok sayıda yönetim personeli sopalarla saldırırken, bu duruma sinirlenen site sakini ise bıçakla karşılık vermeye çalıştı. Yaşanan o anlar saniye saniye kamera tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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