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Esenyurt'ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı! Uzun namlulu silahlarla polisten kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta yabancı plakalı araç dehşet saçtı! Uzun namlulu silahlarla polisten kaçtılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta gece sıcak saatler yaşandı. Yabancı plakalı araçla geldikleri tekel bayisini kurşunlayanlar şahıslar polisi alarma geçirdi. Polisi görünce kaçmaya başlayan zanlıların uzun namlulu silah kullandıkları öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bir tekel bayisinde gerçekleşti. İddiaya göre yabancı plakalı araçla gelen şahıslar uzun namlulu silahlarla tekel bayisine ateş açtı.

POLİS PEŞLERİNE TAKILDI

Şahıslar daha sonra olay yerinden kaçmaya başladı. Polisle kovalamaca yaşayan şahıslar kaçarken birçok otomobile çarptı. Araçlarını dere yolunda bırakan şahıslar koşarak kaçmaya devam etti.

BİRİ KAÇTI BİRİ YAKALANDI

Kaçan şahıslardan bir kişiyi polis ekipleri yakaladı. Yakalanan şahıs diğer arkadaşlarıyla ilgili polis ekiplerine bilgi verdi. Birçok noktayı kontrol eden polisler çevreyi abluka altına aldı.

ARABADAN UZUN NAMLULU SİLAH ÇIKTI

Polislerin durdurduğu araçtan 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca çıktı. Olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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