Sokak ortasında kan donduran anlar! Ablasını kaçıran genci böyle katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Mayıs 2025 17:28 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 17:44 - Güncelleme:

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Yaşanan korkunç anlar kameralara da yansıdı.

Bugün saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi. İlgili Haber "Ani gelişmeler oldu, şimdi alım zamanı!" İslam Memiş'ten gram altın tahmini: Kâr olarak hanemize yazacağız PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı. Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı. HAYATINI KAYBETTİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. GÖZALTINDA Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar