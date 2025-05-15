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Sokak ortasında kan donduran anlar! Ablasını kaçıran genci böyle katletti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da 16 yaşındaki bir çocuk, evlenmek için ablasını kaçıran genci tabanca ile göğsünden vurarak öldürdü. Olay sırasında kurşunlardan biri başka bir kişiye isabet etti. Yaşanan korkunç anlar kameralara da yansıdı.

Bugün saat 14.30 sıralarında İlkadım ilçesinde iddiaya göre 16 yaşındaki M.T.'nin ablasını evlenmek için kaçıran 24 yaşındaki Okan Doğan Torun, konuşmak için iş yerine geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Burada çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. M.T., tabanca ile Okan Doğan Torun'u göğsünden vurarak ağır yaraladı. Okan Doğan Torun, yaralı halde kaçarak bir kitapçıya sığındı. Bu sırada elinde tabanca ile cadde boyunca Torun'u kovalayan M.T., yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri, iş yeri önünde oturan D.A.'ya isabet ederek bacağından yaralanmasına yol açtı.

Soka ortasından kan donduran anlar! Ablasını kaçıran genci böyle katletti - 1. Resim

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Göğsünden vurulan Okan Doğan Torun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soka ortasından kan donduran anlar! Ablasını kaçıran genci böyle katletti - 2. Resim

GÖZALTINDA

Şüpheli M.T., polis ekiplerince olayda kullandığı tabanca ile birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soka ortasından kan donduran anlar! Ablasını kaçıran genci böyle katletti - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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