"Ani gelişmeler oldu, şimdi alım zamanı!" İslam Memiş'ten gram altın tahmini: Kâr olarak hanemize yazacağız

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, kritik mesajlar verdi. "Bugün alım işimizi bitireceğiz" diyen Memiş, "Devamında da tekrar yukarı yönlü hareketlerde 4.100 - 4.170 lira seviyesinde tepki alımı olarak yukarıda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının düşüşe geçmesinin ardından YouTube kanalında yaptığı açıklamada, önemli bilgiler paylaştı.

"ANİ GELİŞMELER OLDU, VİDEOYU ERKEN ÇEKMEK İSTEDİM"

Altın almak için beklenen zamanın, alım fırsatının geldiğini belirten İslam Memiş, "Genelde akşamları video çekiyorum ancak ani gelişmeler olduğunda erkenden çekme gereği hissettim. Gram altın ve ons altın tarafında bugün düşüşlerin devam ettiğini gördük. Gram altın ve ons altın tarafında, gümüşün gram fiyatında ve gümüşün ons fiyatında kısa vadeli alım yapacağız. Tekrar tepki yükselişi olacak. Oradan satacağız. Böylece yılın ikinci yarısında 3 veya 4 defa hamle yaparak maliyetlerimizi düşürmeye devam edeceğiz." dedi.

"BUGÜN ALTIN ALIM İŞLEMİMİZİ BİTİRECEĞİZ"

Gram altının 3.985 TL seviyesine düştüğünü söyleyen Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü: "4.000 TL seviyesinin altında alım için sık sık sizi uyarmıştım. 4.350 TL seviyesinden alım yapmayan, sabreden bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gram altın için şimdi alım zamanıdır. Bugün alım işlemimizi bitireceğiz ve devamında da tekrar yukarı yönlü hareketlerde 4.100-4.170 TL seviyesinde bir tepki yükselişi göreceğiz. Ondan sonra tekrar 4.000 TL seviyesinin altına gerileyecek. Böyle bir dalgalanma olacak ama biz maliyet düşürmek için iki üç hamle yapacağız ve o istediğimiz rakamları cebimize koyacağız.

"KAR OLARAK HANEMİZE YAZACAĞIZ"

Ons altın tarafında da 3.137 dolar seviyesi var. Şu an itibarıyla dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi lazım. Tekrar ons altın tarafında 3.250 dolar seviyesine kadar bir tepki yükselişi olacak. Yani 100 dolarlık, hatta 120 dolarlık bir atak yukarıda bizi bekliyor olacak. Oradan tekrar kâr satışı yapacağız. Bu dalgalanmaları maliyet düşürmek için kullanacağız. Ons altın tarafında ve gram altın tarafında, daha önce de ifade ettiğim gibi (3800, 2800 dolar), burada beklentimde bir değişiklik yok. Ancak riske atmamak için iki üç hamle yapmak suretiyle bu aradaki makasları kâr olarak hanemize yazacağız.

Ons altın tarafında da 3.137 dolar seviyesi var. Şu an itibarıyla dolarla altın almak isteyen arkadaşlarımızın bu hamleyi bugün bitirmesi lazım. Tekrar ons altın tarafında 3.250 dolar seviyesine kadar bir tepki yükselişi olacak. Yani 100 dolarlık, hatta 120 dolarlık bir atak yukarıda bizi bekliyor olacak. Oradan tekrar kâr satışı yapacağız. Bu dalgalanmaları maliyet düşürmek için kullanacağız"