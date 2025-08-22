Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Sokak ortasında infaz! Tartıştığı adamı, kurşun yağdırıp katletti

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da bir kişi dün gece sokak ortasında tartıştığı kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Dün gece yarısı Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesinde Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan kavga kısa sürede büyüdü.

BİR ANDA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Ö.A., tartışma sırasında belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya ateş etti. Kurşunların hedefi olan Aldanma, ağır yaralı şekilde yere düştü. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

