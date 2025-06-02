Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tek yaşayan üniversiteli Emirhan Şahin, staj yaptığı fabrikaya gitmeyince evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde, Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi olan Emirhan Şahin (23) Orhangazi'de staj yaptığı fabrikaya gitmeyince işyerinden arkadaşları durumu mahalledeki komşularına bildirdi.

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EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evin kapısını çalan komşuları genç adamdan haber alamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın evde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç adamın epilepsi hastası olduğu belirlendi.