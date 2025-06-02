Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü

Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde tek yaşayan üniversiteli Emirhan Şahin, staj yaptığı fabrikaya gitmeyince evine gelen ekipler tarafından ölü bulundu.

Orhangazi ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde, Sakarya Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğrencisi olan Emirhan Şahin (23) Orhangazi'de staj yaptığı fabrikaya gitmeyince işyerinden arkadaşları durumu mahalledeki komşularına bildirdi.

Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü - 1. Resim

EPİLEPSİ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Evin kapısını çalan komşuları genç adamdan haber alamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç adamın evde cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve Jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Genç adamın epilepsi hastası olduğu belirlendi.

Staja gitmeyince evine baktılar! Üniversiteli gencin kahreden ölümü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

81 valiliğe talimatlar gitti: Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Radar ve otobüs detayı dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç mühendisin kahreden ölümü! Sac kesiminde fırlayan parça canından etti - 3. SayfaGenç mühendisin kahreden ölümü! Sac kesiminde fırlayan parça canından ettiÖzel günlerde tehlike saçıyorlardı! Evlerinden cephanelik çıktı - 3. SayfaÖzel günlerde tehlike saçıyorlardı!Feci kazada otomobilde sıkışmışlardı! Yardıma koşan vatandaşa akılalmaz muamele - 3. SayfaYardıma koşan vatandaşa pes dedirten muameleCesedi traktörde bulunmuştu! 4 yıllık soruşturmada kan donduran gelişme - 3. SayfaCesedi traktörde bulunmuştu! Soruşturmada kan donduran gelişmeAntalya'da korkunç iş kazası! İskeleden düşen usta faciayı yaşadı - 3. Sayfaİskeleden düşen usta kabusu yaşadı! Facia anları kameradaEsenyurt’ta markette dehşet! Kasa sırasında tartıştığı kadına yumruk attı - 3. SayfaKasa sırasında tartıştığı kadına yumruk attı
Sonraki Haber Yükleniyor...