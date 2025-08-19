Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şüpheyle durduruldu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Cezaevi firarisi kadının yaptıkları dehşete düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Konya'da şüphe üzerine durdurulan kadının cezaevinden firar eden cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Kadının, 18 sene önce kocasını öldürüp 9 ay boyunca küvette sakladığı öğrenildi.

Dehşete düşüren olay, ekiplerin 'şüphesiyle' ortaya çıktı. Meram'da şüphelendikleri 51 yaşındaki Fatma Sungur'u durduran ekipler kadının, 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan kaydının bulunduğu ve geçtiğimiz dönemlerde kaldığı cezaevinden firar ettiğini belirledi. Hakkında 18 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sungur, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ÖLDÜRÜP KÜVETTE SAKLAMIŞ

Yakalanan Fatma Sungur'un, Kırıkkale'de 2007 yılının Haziran ayında işlenen tüyler ürperten bir cinayetin faili olduğu anlaşıldı.

Şüpheyle durduruldu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Cezaevi firarisi kadının yaptıkları dehşete düşürdü - 1. Resim

Olay tarihinden 9 ay sonra, 2008 yılının Mart ayında Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi Mustafa Keskin Caddesi'ndeki Bulvar Yapı Kooperatifi'nin 1 numaralı dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine, adrese gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, Fatma Sungur'un eşi 31 yaşındaki Özgür Sungur'u tabancayla öldürdüğü ve cesedini 9 ay boyunca banyodaki küvette sakladığı belirlendi.

Şüpheyle durduruldu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Cezaevi firarisi kadının yaptıkları dehşete düşürdü - 2. Resim

TERK EDECEK DİYE ÖLDÜRMÜŞ

Sungur'un olayla ilgili yakalandıktan sonra emniyette, "Cinayeti kıskançlık yüzünden işledim. Eşim beni sürekli olarak terk edeceğini söylüyordu. O gün yine 'Seni terk edeceğim' deyince kendimi kaybedip tabanca ile öldürdüm. Korktuğum için de 9 aydır sakladım" diye ifade vermişti.

