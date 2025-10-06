Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sibel Özsoy Çulhaoğlu öldü mü? Dr. Sibel Özsoy Çulhaoğlu ölüm haberiyle gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sibel Özsoy Çulhaoğlu öldü mü? Dr. Sibel Özsoy Çulhaoğlu ölüm haberiyle gündemde
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Sibel Özsoy Çulhaoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Ani rahatsızlığı sonrası yaşanan gelişmeler ve Dr. Çulhaoğlu'nun kariyeri hakkında detaylar belli oldu.

Bursa'da görev yapan ve meslektaşları ile hastaları tarafından tanınan ve sevilen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Dr. Sibel Özsoy'un ölüm haberiyle gündeme geldi.

SİBEL ÖZSOY ÇULHAOĞLU ÖLDÜ MÜ? 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Jinekolog Dr. Sibel Özsoy Çulhaoğlu hayatını kaybetti. Çulhaoğlu’nun vefatı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Bursa Tabip Odası'nın paylaşımında, Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dilerizifadelerine yer verildi.

SİBEL ÖZSOY ÇULHAOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

İki kız çocuk annesi olan Dr. Sibel Özsoy Çulhaoğlu'nun ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. 

SİBEL ÖZSOY ÇULHAOĞLU NEREYE DEFNEDİLECEK?

Sibel Özsoy Çulhaoğlu'nun cenazesi 6 Ekim 2025 Pazartesi günü öğle namazının ardından Hamitler Mezarlığı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Ailesi başta olmak üzere sevenleri ve meslektaşları, Dr. Çulhaoğlu’nu son yolculuğuna uğurlamak üzere camide bir araya gelecek.

