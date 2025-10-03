Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Barış Murat Yağcı’nın annesi Arzu Ernak’ın ölüm nedeni belli oldu! Mezarlık paylaşımı yürek burktu

Survivor yarışmasıyla tanınan oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, annesi Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu. Acı haberi sevenleriyle paylaşan Yağcı, annesini dualarla defnetti. Ünlü isim, cenazeden sonra sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini derinden etkiledi.

Oyuncu ve model Barış Murat Yağcı’nın annesi Arzu Ernak, hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Ernak, hastanede vefat etti.

“ERKEN YAŞTA ARAMIZDAN AYRILDI”

Yağcı'nın kuzeni olan oyuncu Birce Akalay da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda halası Arzu Ernak’ın vefat ettiğini duyurdu. Akalay paylaşımında “Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu” ifadelerini kullandı.

AİLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Arzu Ernak, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Annesinin vefatının ardından Barış Murat Yağcı, duygusal bir paylaşımda bulundu.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Annesinin mezarı başında dua eden Barış Murat Yağcı'nın yaptığı paylaşım, sevenlerini de duygulandırdı.

“ANNEM ARKA ARKAYA DÖRT KERE KANSER GEÇİRDİ”

Yağcı, daha önce verdiği bir röportajda annesinin kanserden dolayı çok zor günler geçirdiğini şu sözlerle anlatmıştı: “Annem arka arkaya dört kere kanser geçirdi. Lenf kanseriyle başladı, lenfleri alındı. Sonra göğüs kanseri oldu, göğsü alındı. Ondan sonra da rahim kanserine yakalandı. Üvey babamla aralarında ‘Ben artık kadın değilim. Beni aldatabilirsin, sana çocuk veremem’ diye bir konuşma geçtiğini duydum. Üvey babam ‘Ben seni asla bırakmam’ dedi. Bu bana bağlılığı ve bir insanı sevdiğinizde her şeye rağmen neler yapılabileceğini gösterdi.”

