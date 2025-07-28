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Sürücü kontrolü kaybetti, araç bariyere ok gibi saplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Otomobil, Kazalar, İstanbul, Havalimanı, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Havalimanı girişinde bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ok gibi saplandı. Şoför şans eseri kazadan yara almadı.

İstanbul Havalimanı girişinde VİP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı 34 KCC 571 plakalı araç, seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

ŞOFÖR YARA ALMADI

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Mehmet Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Sürücü kontrolü kaybetti, araç bariyere ok gibi saplandı - 1. Resim

ÇEKİCİ YARDIMIYLA ARAÇ KALDIRILDI

Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Sürücü kontrolü kaybetti, araç bariyere ok gibi saplandı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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