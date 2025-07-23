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Süt kamyonuyla otomobil çarpıştı, 4 kişi oracıkta can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Süt kamyonuyla otomobil çarpıştı, 4 kişi oracıkta can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da süt kamyonu ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken ortalık savaş alanına döndü.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Avrupa Otoyolu üzerinde, süt kamyonu ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Süt kamyonuyla otomobil çarpıştı, 4 kişi oracıkta can verdi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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