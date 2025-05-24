Takside dehşet! Silah zoruyla gezdirdi, parasını çalıp yapmadığını bırakmadı

Bursa'da bindiği taksi sürücüsünü silahla tehdit edip şehri dolaştıran ve sonrasında da silah zoruyla parasını gasp eden saldırganın o anları ortaya çıktı. Şahıs kısa sürede yakalanıp mahkemece tutuklandı.

Önceki gün merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre Bilgin G. yanındaki kız arkadaşı ile taksiye bindi. Kız arkadaşını Balat Mahallesi'ne bırakan Bilgin G., yine aynı taksi ile yolda seyir halindeyken başka bir araca sinirlendi.

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SİLAH ZORUYLA ARAÇ TAKİP ETTİRDİ

Durum üzerine yanında taşıdığı silahı taksi şoförüne doğrultarak sinirlendiği aracı takip etmesini istedi. Korku dolu bakışlar ile Bilgin G.'nin istediğini yerine getiren taksi şoförü, bir süre sonra aracın gözden kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine Bilgin G., silahını taksi şoförüne doğrultarak "Senin yüzünden kaçtı" diye bağırdı.

TAKSİCİYİ GASBETTİ

Yaşanan kovalamaca sonrası aracı gözden kaybeden taksi şoförüne sinirlenen şüpheli Bilgin G., aracı boş bir alana çektirerek, "Sen niye kaçırdın adamları. Sana verdiğim bin lirayı ver" dedi. Bunun üzerine taksi şoförü ise, "Bana 800 lira verdin ağabey" dedi. Bilgin G. ise, "Ver lan 200 lira daha" diyerek silah zoruyla taksicinin cebinde olan bütün parayı gasp etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bilgin G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu Bilgin G., silah ile birlikte gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilgin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.