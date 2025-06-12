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Talihsizliğin böylesi! Motosikletten düşen kadına, başka motosiklet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da dengesini kaybederek motosikletten düşen kadına, karşıdan gelen motosikletin çarptı. Kadın hastaneye kaldırılırken yaşananlar kameraya yansıdı.

Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde motosikletiyle seyreden kadın sürücü dengesini kaybederek yola düştü. O esnada karşıdan gelen motosiklet kadın sürücüye çarptı.

BAŞINA DARBE ALDI

Başına aldığı darbeyle hafif yaralanan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Talihsizliğin böylesi! Motosikletten düşen kadına, başka motosiklet çarptı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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