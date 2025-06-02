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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan servis, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Ters dönen araçta 25 kişi yaralandı.

Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü.

Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildiler.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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