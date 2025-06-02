Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan servis, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle takla attı. Ters dönen araçta 25 kişi yaralandı.
Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü takla atarak ters döndü.
Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildiler.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar