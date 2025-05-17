Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Tarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu

Tarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada karı-koca vurularak öldürüldü.

Taşköprü ilçesine bağlı Donalar köyünde edinilen bilgiye göre, uzun süredir aralarında husumet olduğu öğrenilen Necati A. (64), iddialara göre traktör ile tarladan dönüş yapan Sinan Abak (33) ile eşi Kadriye Abak'a (31) ateş etti.

ORACIKTA CAN VERDİLER

Traktörün üzerinde silahlı saldırıya uğrayan Sinan Abak ve eşi Kadriye Abak, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Necati A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Tarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu - 1. Resim

KIZ KAÇIRMA HUSUMETİ YAŞAMIŞLAR

Öte yandan, Sinan Abak'ın bir süre önce N.A.'nın kızını kaçırdığı ve bu yüzden iki aile arasında husumet bulunduğu ayrıca koruma tedbirlerinin de uygulandığı öğrenildi.

Tarladan dönen karı kocaya kanlı pusu! Oracıkta öldüler, sebebi kan dondurdu - 2. Resim

Taşköprü Cumhuriyet Savcısı, olay yerinde gelerek incelemelerde bulunduktan sonra hayatını kaybeden Sinan Abak ile eşi Kadriye Abak'ın cenazeleri, Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindiİsrailli milletvekili Waldiger'den soykırım çağrısı! "Herkesi öldürelim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Annesinden hatıra kolye yanlışlıkla çöpe atıldı! Tonlarca atığın arasında saatler sonra sevindi - 3. SayfaYanlışlıkla çöpe atıldığını duyunca deliye döndüAfyonkarahisar'da feci kaza! Otomobil, tıra arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOtomobil, tıra çarptı: Ölü ve yaralılar varPolise hakaret etti, sosyal medyada yazdıkları başına dert oldu! Gözaltına alındı - 3. SayfaSosyal medyadaki skandal ifadeler karşılıksız kalmadıMüge Anlı'nın programında itiraf etmişti! Korkunç cinayette karar çıktı - 3. SayfaKorkunç olayda karar çıktı! 'İndirim' tepkisiYasa dışı sitelerle anlaşıp vatandaşın hesap bilgilerini satmışlar! 33 kişi yakalandı - 3. SayfaVatandaşın hesap bilgilerini satmışlar!Kıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi - 3. SayfaKıyafete emdirilmiş! 1 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirild
Sonraki Haber Yükleniyor...