Tartıştığı kadını sokak ortasında önce dövdü sonra sürükledi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2025 08:59 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 09:40 - Güncelleme:

Bursa'da bir kişi tartıştığı kadını sokak ortasında darp edip zorla götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken çevredeki bazı vatandaşların olup biteni sessizce camdan izlemesi dikkat çekti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Meşeler Mahallesi'nde sokak arasında beraber yürüdüğü kadınla tartışmaya başlayan adam sözlü tartışmaya başladı. "VURMA" DİYE BAĞIRDI Kadının kendisine tepki vermesi üzerine öfkeli adam, "Yürü lan" diyerek üzerine gittiği kadını iterek zorla götürdü. Kendisine direnen kadın aldığı darbe sonucu yere düşünce "Vurma" diyerek bağırdı. İlgili Haber İstanbul'da genç bir kadın camdan atladı! DEHŞET ANI KAMERADA O anlar kameraya yansırken, çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş