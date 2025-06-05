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İstanbul'da genç bir kadın camdan atladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul&#039;da genç bir kadın camdan atladı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Maltepe'de 24 yaşındaki genç kadın, akşam saatlerinde bulunduğu binanın 3. katından kendini camdan aşağı attı. Yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün gece Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katındaki C.G. (24), bilinmeyen bir nedenle camdan atladı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Ekipler olay yerindeki inceleme çalışmalarının ardından olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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