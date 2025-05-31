Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kamerada

Adana'da 5 katlı iş merkezinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. İki işçi camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde çıktı. Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu.

Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.