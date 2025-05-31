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Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 5 katlı iş merkezinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. İki işçi camdan atlayarak alevlerden kurtuldu.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, yastık imalatı yapılan 5 katlı bir iş merkezinde çıktı. Kısa sürede binayı saran yangın, çalışanların paniklemesine sebep oldu.

Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kamerada - 1. Resim

Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan işçilere çevredeki vatandaşlar atlamaları için merdiven, yatak getirmeye çalıştı. Ancak daha fazla dayanamayan 2 kişi, pencereden aşağıya kendilerini bıraktı. Beton zemine düşen işçiler yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana'da iş merkezinde can pazarı: İşçiler camdan atladı! Korkunç anlar kamerada - 2. Resim

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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