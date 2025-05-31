Yıllarca faili meçhul olan cinayetin sır perdesi aralandı! Mehmet Dıvar en yakınlarının kurbanı olmuş

Kırşehir'de çıplak cesedi su kanalında bulunan Mehmet Dıvar cinayetindeki sır perdesi aralandı. 12 yıllık cinayet dosyasında Dıvar'ın kardeşi ve yeğeni tarafından para için öldürüldüğü ortaya çıktı.

Dehşete düşüren olay Kırşehir'de yaşandı. 17 Haziran 2013'de su kanalında çıplak halde cansız bir beden görenler durumu ekiplere haber verdi. Yapılan incelemelerde cesedin 38 yerinden bıçaklandığı belirlendi. Ceset yıllarca kimliksiz ve faili meçhul olarak kaldı.

Bu gizemli dosya, 2020 yılında özel bir ekip tarafından yeniden açıldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, cesedin Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra yurda dönen Mehmet Dıvar'a ait olduğu tespit edildi.

EN YAKINLARI GÖZALTINDA

Sabah'ın haberine göre, Mehmet Dıvar'ın yurt dışından yüklü miktarda nakit euro getirdiği bilgisi, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Dıvar'ın yakınlarının banka hesap hareketleri mercek altına alındı. Kardeşi Kemal Dıvar ve yeğeni Tunçer Dıvar'ın hesaplarındaki ani ve dikkat çekici artışlar, cinayetin ardındaki karanlık gerçeği gün yüzüne çıkardı. Cinayetin para için işlendiği kanaatine varıldı. Bu çarpıcı gelişme üzerine iki zanlı Ankara'da gözaltına alındı.

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Dıvar hakkında "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamalarıyla; Tunçer Dıvar hakkında ise "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Ayrıca, Güllü Dıvar hakkında da "suç delillerini gizleme" suçlamasıyla işlem yapıldı.

SAVUNMALARI MAHKEMEYİ İKNA ETMEDİ

Yozgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek kendilerini savundu. Ancak mahkeme, Kemal Dıvar'a 'kardeşi tasarlayarak öldürme' suçundan takdiri indirim uygulanarak müebbet hapis, Tunçer Dıvar'a ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Güllü Dıvar ise 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatlarının İstinaf ve Yargıtay'a yaptıkları itirazlar sonuçsuz kaldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını yerinde bularak temyiz taleplerini reddetti ve verilen cezaları onadı.