Kırşehir'de acı olay! Balığa çıkan 4 kardeşin teknesi alabora oldu, biri öldü

Kırşehir'deki Savcılı Kurutlu Barajı'nda balığa çıkan 4 kardeşin bulunduğu tekne alabora oldu. Olayda 40 yaşındaki İsa Laçin hayatını kaybederken, kardeşlerden biri de ağır yaralandı.

Baraj gölüne gümüş balığı avlamak için çıkan ve balıkçılar kooperatifine kayıtlı lisanslı balıkçılar olan 4 kardeşin bindiği "İsa Reis" adlı tekne, balığın tekneye yüklenmesi sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kardeşlerden İsa Laçin (40) olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeşlerden Sezer (24), Soner (30) ve Uğur Laçin (35) kendi imkanlarıyla kıyıya ulaşmayı başardı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Ağır yaralanan Sezer Laçin, ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, Soner ve Uğur Laçin'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İsa Laçin'in cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.