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Taş ocağında feci olay! İş makinesinin altında feci şekilde can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Taş ocağında feci olay! İş makinesinin altında feci şekilde can verdi
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da taş ocağında üzerine düşen iş makinesinin altında kalan işçi oracıkta can verdi. Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suluova ilçesi Yüzbeyi köyü yolu üzerindeki Emek Beton Özel Taş Ocağı'nda edinilen bilgiye göre, taş ocağında uzun yıllardır çalışan Abidin Gelen (60), henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen kepçenin altında kaldı.

Taş ocağında feci olay! İş makinesinin altında feci şekilde can verdi - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Abidin Gelen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Taş ocağında feci olay! İş makinesinin altında feci şekilde can verdi - 2. Resim

İş kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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