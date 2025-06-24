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Tatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turistin talihsiz ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde denize giren 82 yaşındaki Slovakya vatandaşı boğularak öldü. Olay yerindeki bir vatandaş ise, ölen turisti kıyıya çıkarmaya çalışan bir kişinin de hastaneye kaldırıldığını, durumunun ağır olduğunu söyledi.

Olay, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde bulunan 4 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Tatil yapmak üzere Manavgat'a gelen 82 yaşındaki Slovakya uyruklu turist Jan Uher, otelin sahilinden denize girdi.

TURİSTLER KIYIYA ÇIKARDI

Bir süre sonra denizde hareketsiz halde fark edilen Uher, çevredeki turistler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Tatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turistin talihsiz ölümü - 1. Resim

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Sahilde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan talihsiz turist, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Jan Uher'in cansız bedeni, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tatil için geldi, canından oldu! 82 yaşındaki turistin talihsiz ölümü - 2. Resim

"KURTARMAYA ÇALIŞAN ADAMIN DURUMU AĞIR"

Olayı gören çevredeki bir vatandaş, "yabancı bir turist denizde boğuldu, başka bir turist ise onu denizden çıkardı ama durumu kötüydü. Ambulans geldi şahsı hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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