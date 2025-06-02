Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Taziyeden dönüyorlardı! Midibüs şarampole uçtu: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Taziyeden dönüyorlardı! Midibüs şarampole uçtu: 2 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yozgat’ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.

Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde, Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Taziyeden dönüyorlardı! Midibüs şarampole uçtu: 2 ölü, çok sayıda yaralı var - 1. Resim

ÇOK SAYIDA YARALI VAR

İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

Taziyeden dönüyorlardı! Midibüs şarampole uçtu: 2 ölü, çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ticaret Bakanlığı'ndan temizlik ürünlerine yasak! Bu ürünler toplatılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sokak ortasında pes dedirten görüntüler! Yol verme kavgasında döner bıçağı savurdu - 3. SayfaYol verme kavgasında döner bıçağı savurduBursa'da dehşet! Sokak ortasında eski nişanlısını vurdu... - 3. SayfaSokak ortasında eski nişanlısını vurduMezarlıkta bulunan bebek cesedinin düğümü çözüldü: Annenin ifadesi dehşete düşürdü - 3. SayfaAnnenin ifadesi dehşete düşürdü!Günün en acı haberi! Torununu uğurlamak isterken feci şekilde can verdi - 3. SayfaGünün en acı haberi! Yaşlı kadın feci şekilde can verdiAracının başına gelince şoke oldu! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı - 3. SayfaAracının başına gelince şoke oldu!Marmaray’da bir skandal daha! Kadınların fotoğrafını çekerken yakalandı - 3. SayfaKadınların fotoğraflarını çekerken böyle yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...