Taziyeden dönüyorlardı! Midibüs şarampole uçtu: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yozgat’ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı. Feci kazada 2 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.
Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkiinde, Ankara’dan Sivas’a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi.
ÇOK SAYIDA YARALI VAR
İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar