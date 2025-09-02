Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Tekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldü

Tekirdağ'da acı olay! Kimyasal sıvı kazanına düşen işçi öldü

Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tekirdağ'da acı bir olay meydana geldi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren boya fabrikasında iddiaya göre reçine kazanına düşen parçayı almak isterken kazan içerisindeki kimyasaldan etkilenen iki işçiden biri hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da korkunç bir olay meydana geldi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren boya fabrikasında çalışan Ferdi H., reçine kazanına düşen bir parçayı almak için kazana girdikten bir süre sonra kimyasal madde kokusundan etkilenerek bilincini kaybetti.

Tekirdağ'da acı olay! Fabrikada kimyasal zehirlenmesi: İşçi hayatını kaybetti - 1. Resim

FABRİKADA KİMYASAL SIVI KAZANI CAN ALDI

Ferdi H.'yi baygın gören M.D., Ferdi H.’yi kurtarmaya çalıştığı esnada kimyasaldan etkilenerek bayıldı. İki işçiyi kazanda baygın gören diğer işçiler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye 112 ve polis ekipleri sevk edilirken, baygın işçilerden M.D. itfaiye ve AFAD ekiplerinin yardımıyla kazandan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

Diğer işçi Ferdi H. ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonrası kazandan çıkarıldı. Talihsiz işçi olay yerinde bekletilen ambulansta sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çerkezköy Devlet Hastanesi KBRN bölümüne ekipler tarafından şerit çekilerek önlem alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

