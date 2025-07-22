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Ters yön dehşeti! Kafa kafaya çarpıştı, 2 kişiyi hayattan kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ters yön dehşeti! Kafa kafaya çarpıştı, 2 kişiyi hayattan kopardı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'da seyir halindeki otomobil ters yöne girerek, karşı yoldan gelen bir otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Eskişehir istikameti Dumlupınar Bulvarı'nda M.A. idaresindeki 06 HL 601 plakalı otomobil, ters yöne girerek sürücüsü öğrenilemeyen 35 DF 976 plakalı otomobile çarptı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta kullanılamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından iki sürücünün de olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ters yön dehşeti! Kafa kafaya çarpıştı, 2 kişiyi hayattan kopardı - 1. Resim

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı incelemelerde bulunurken, araçlar yoldan kaldırılana kadar trafik alternatif yollara aktarıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ters yön dehşeti! Kafa kafaya çarpıştı, 2 kişiyi hayattan kopardı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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