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Trafikte taksicinin ölümüne sebep olan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Bana vururken kendi düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da tartıştığı taksi şoförünün arbede sırasında düşerek hayatını kaybetmesi sonucu tutuklanan doktorun ifadesi ortaya çıktı. Doktor, suçlamaları reddederek "Kendisi beni iterken ayağı takıldı, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vurdu" dedi.

İstanbul Maltepe'de, 12 Mart'ta taksi şoförü Ali Zeki Sadıkoğlu (54), ortopedi doktoru F.Ç. (44) ile trafikte yol verme nedeniyle yaşadığı tartışma sonucu çıkan arbedede düşerek başından yaralandı. Taksi şoförü 2 ay sonra hayatını kaybetti. Taksicinin ölümü sonrası gözaltına alınan doktor çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun ifadesi ortaya çıktı.

"KENDİSİ BANA SALDIRIRKEN DENGESİNİ KAYBEDEREK YERE DÜŞTÜ"

Tutuklanan doktor F.Ç., "Olay günü eşim, oğlum ve komsumuz M.K. ile birlikte benim kullandığım araçla seyir halindeyken Maltepe ilçesi, Aydınevler Mahallesi, Hiltown AVM önünden aşağıya doğru indiğim esnada bir taksi aniden fren yaptı ve durdu, kaza meydana gelmedi. Ben araca çarpmadım. Araç şoförü araçtan inerek fotoğraf çekmek istedi. Ben kendisine kaza olmadığını, neden fotoğraf çektiğini sordum. O da "o iş öyle olmuyor" diyerek cevap verdi. Sonrasında araçtan indim. Aracımı kontrol ettiğimde herhangi bir hasar olmadığımı gördüm. Taksinin arka tamponunda paslanmış bir çizik vardı.

Trafikte taksicinin ölümüne sebep olan doktorun ifadesi ortaya çıktı: Bana vururken kendi düştü - 1. Resim

Şoföre bu çiziğin eski olduğunu söyledim. O da bana küfür etti. Ben aracıma yöneldim. Kapıyı açtım. O esnada kolumdan tuttu. Bir yere gidemezsin dedi. Bizi alıkoyamayacağını söyledim. 112'yi aramak için aracın içindeki esimden telefonumu istedim. Esim telefonu verdi. 112'yi aradığımı söyledim. Şahıs "Gebertirim seni" diyerek sol göğsüme yumruk attı, beni itmeye çalıştı. Kendisi beni iterken ayağı takıldı, dengesini kaybederek yere düştü. Kafasını yere vurdu. Şahsa ilk müdahaleyi ben yaptım. Ben bu şahsa kesinlikle vurmadım. Söylediğim gibi kendisi bana saldırırken dengesini kaybederek yere düştü. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana tehdit ve hakarette bulunan ve göğsüme yumruk atan Ali Zeki Sadıkoğlu isimli şahıstan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı.

"HASTALARIM VE PLANLANMIŞ TEDAVİLERİM VAR"

Doktor mahkemede yaptığı savunmasında, "Karşı tarafta darp cebir izi yoktur. Adli Tıp Raporu ile sabittir. Doktorum, hastalarım var ve planlanmış tedavilerim ve ameliyatlarım var. Öğrenci çocuğum var, bu nedenle tutuksuz yargılanmayı talep ederim" dedi.

Şüpheli doktor F.Ç. çıkarıldığı İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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