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Traktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Traktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Aksaray'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanında döndü. Feci kazada 4 kişi yaralandı.

Saat 10.30 sıralarında Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi Seleci Tolu köyü girişinde edinilen bilgiye göre, Yeşilova beldesinden Aksaray istikametine seyreden O.D. (45) idaresindeki 35 KCN 19 plakalı Audi marka otomobil, Seleci Tolu köyü girişinde tali yoldan dönmek için yola çıkan N.Y. (82) yönetimindeki 68 DF 408 plakalı traktörle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya dönerken traktör yola devrildi. Kazada sürücüler ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan O.D. (14) ile traktörde yolcu olarak bulunan N.Y. (51) olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Traktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var - 1. Resim

Köydeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, 4 yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Traktör ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var - 2. Resim

Jandarma ekiplerinin inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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