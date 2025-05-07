Traktörle çarpışan otomobil kanala uçtu! Yaralılar var

Gaziantep'te traktör ile çarpışan otomobil, su kanalına uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralanırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Araban Caddesi'nde iddiaya göre, Tufan O. (26) yönetimindeki 06 EUN 757 plakalı araç, Reşit G. (61) yönetimindeki 27 L J 080 plakalı traktör ile çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tufan O. (26), Akın H. (27), Buğra A. (29) ve Nursena Y. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.