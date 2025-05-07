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Traktörle çarpışan otomobil kanala uçtu! Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te traktör ile çarpışan otomobil, su kanalına uçtu. Feci kazada 4 kişi yaralanırken, durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Yavuzeli ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Araban Caddesi'nde iddiaya göre, Tufan O. (26) yönetimindeki 06 EUN 757 plakalı araç, Reşit G. (61) yönetimindeki 27 L J 080 plakalı traktör ile çarpıştı.

Traktörle çarpışan otomobil kanala uçtu! Yararlılar var - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

Savrulan araç, yol kenarındaki su kanalına düşerek ters döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Tufan O. (26), Akın H. (27), Buğra A. (29) ve Nursena Y. (26) ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Traktörle çarpışan otomobil kanala uçtu! Yararlılar var - 2. Resim

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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