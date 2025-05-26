Tuttuğu balık sonu oldu! 61 yaşındaki adam canından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı 26 Mayıs 2025 09:05 - Güncelleme: 26 Mayıs 2025 09:05 - Güncelleme:

Acı olay Mersin'de yaşandı. Balık tutmak için evden çıkan 61 yaşındaki Ömer Arık bir daha dönemedi. Talihsiz adamın balık tutarken kayalıklardan düştüğü öğrenildi.

Olay erdemli ilçesine bağlı Ayaş Mahallesi'nde yaşandı. Deniz kıyısındaki kayalıklarda balık tutan Ömer Arık (61) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlgili Haber Kırşehir'de acı olay! Balığa çıkan 4 kardeşin teknesi alabora oldu, biri öldü KAFASINI KAYAYA ÇARPIP ÖLDÜ Kafasını kayaya çarpan Arık, ekiplerin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Arık'ın cenazesi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş