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Ücretsiz tuvalette çirkin olay! Belediyeden açıklama var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ücretsiz tuvalette çirkin olay! Belediyeden açıklama var
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ücretsiz olarak sunduğu halk tuvaletlerinde yaşanan tahribatlara tepki gösterdi. "Kamu malına sahip" çıkın uyarısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ücretsiz hizmet veren umumi tuvaletlerdeki temizlik ve hijyenin sağlanması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekildi. Ancak, her gün musluk, aydınlatma grubu, sabunluk, kapı kolu ve fayans gibi birçok parçanın kasıtlı olarak kırıldığı veya çalındığı belirtildi.

"MANZARA HER GÜN AYNI"

Belediyenin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu şehir hepimizin. Taşından toprağına, binasından parkına her bir unsurunda onlarca emek saklı. Ancak ne yazık ki görevli arkadaşlarımızın karşılaştığı manzara her gün aynı. Bu görüntüler hepimizi üzüyor" ifadelerine yer verildi.

"KAMU MALINA SAHİP" ÇIKIN UYARISI

Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür olumsuz durumların önüne geçmek adına vatandaşları kamu malına karşı daha duyarlı olmaya ve ortak kullanım alanlarını korumaya davet etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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