Yemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 10 Temmuz 2025 10:28 - Güncelleme: 10 Temmuz 2025 10:29 - Güncelleme:

Kütahya'da bir restoranın tuvalet bölümüne giren yaklaşık 2 metrelik yılan paniğe neden oldu. Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti. İlgili Haber “Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın Son hali olay oldu Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti. Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız