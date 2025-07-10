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Yemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yemek yediği restoranda tuvalete gitti! Hayatının şokunu yaşadı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya'da bir restoranın tuvalet bölümüne giren yaklaşık 2 metrelik yılan paniğe neden oldu. Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

Kütahya-Eskişehir karayolu üzerinde bulunan bir restoranın tuvalet bölümünde yılan olduğu ihbarı üzerine Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri harekete geçti.

Yemek yediği restoranda tuvalete gitti, Hayatının şokunu yaşadı - 1. Resim

Restorana giden ekipler, tuvaletteki yılanın halk arasında "bozyörük" olarak bilinen zehirsiz Hazer türü yılan olduğunu tespit etti.

Yemek yediği restoranda tuvalete gitti, Hayatının şokunu yaşadı - 2. Resim

Yılanı yakalayan ekipler, daha sonra doğaya geri bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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