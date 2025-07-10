Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > “Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın Son hali olay oldu

“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın Son hali olay oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak&#039;ın Son hali olay oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde canlandırdığı ‘Şehzade Murad’ karakteriyle tanınan Çağrı Efe Ak, 2016’dan bu yana televizyon projelerinde yer alıyor. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 18 yaşındaki yakışıklı ismi görenler gözlerine inanamadı.

“Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinin ‘Şehzade Murad’ı Çağan Efe Ak'ın son haliyle ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 18 yaşında olan ünlü isme sosyal medyada takipçileri yorum yağdırıyor.

“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın son hali olay oldu - 1. Resim

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde dikkat çeken bir yolculuk sürdüren Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007’de İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarını da bu şehirde geçiren Ak, eğitimine devam ederken oyunculuk kariyerini de başarıyla sürdürüyor.

“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın son hali olay oldu - 2. Resim

GENÇ OYUNCU SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Kameralarla küçük yaşta tanışan Ak, ilk olarak reklam filmleriyle izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde canlandırdığı ‘Şehzade Murad’ karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. O tarihten bu yana birçok sevilen dizide yer alarak ekranların tanınan yüzü oldu.

“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın son hali olay oldu - 3. Resim

18 yaşına giren genç oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Carlo Ancelotti'ye büyük şok! 1 yıl hapis cezası aldıBel ağrısını aylarca çekti, hastalığını kolayca yendi! Asıl sorunu başkaymış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sanatçı Rüçhan Çamay hayatını kaybetti, acı haberi kızı duyurdu - MagazinÜnlü sanatçı vefat etti, acı haberi kızı duyurduHaydar Yanıkoğlu’nun ölümünde şok detay! İlyas İlbey'in yönettiği sitede yeni gelişme - MagazinÜnlü oyuncunun yönettiği sitede yeni gelişmeAfra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı - MagazinYeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattıErol Evgin’in gurur günü! Torununu mezun ettiği fotoğrafa yorum yağdı - MagazinErol Evgin'in gurur günü! Gören herkes aynı yorumu yaptıUzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı'dan tüyler ürperten sözler: "Vücudumda her yer kanıyor" - MagazinBir süre yoğun bakımda kalmıştı! Tüyler ürperten sözler: "Vücudumda her yer kanıyor"Dilan ve Engin Polat davasında karar çıktı: Şirketlerini geri aldılar - MagazinPolat davasında 'kayyım kararı'
Sonraki Haber Yükleniyor...