“Muhteşem Yüzyıl”ın küçük şehzadesi büyüdü! 18 yaşındaki Çağan Efe Ak'ın Son hali olay oldu

“Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinde canlandırdığı ‘Şehzade Murad’ karakteriyle tanınan Çağrı Efe Ak, 2016’dan bu yana televizyon projelerinde yer alıyor. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla adından söz ettiren oyuncu, son görüntüsüyle sosyal medyada gündem oldu. 18 yaşındaki yakışıklı ismi görenler gözlerine inanamadı.

“Muhteşem Yüzyıl: Kösem” dizisinin ‘Şehzade Murad’ı Çağan Efe Ak'ın son haliyle ağızları açık bıraktı. Şimdilerde 18 yaşında olan ünlü isme sosyal medyada takipçileri yorum yağdırıyor.

Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde dikkat çeken bir yolculuk sürdüren Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007’de İstanbul’da doğdu. Çocukluk yıllarını da bu şehirde geçiren Ak, eğitimine devam ederken oyunculuk kariyerini de başarıyla sürdürüyor.

GENÇ OYUNCU SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

Kameralarla küçük yaşta tanışan Ak, ilk olarak reklam filmleriyle izleyici karşısına çıktı. 2016 yılında "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde canlandırdığı ‘Şehzade Murad’ karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. O tarihten bu yana birçok sevilen dizide yer alarak ekranların tanınan yüzü oldu.

18 yaşına giren genç oyuncu, son haliyle sosyal medyada gündem oldu.