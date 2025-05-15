Ümraniye'de sıcak saatler! Ucuzluk pazarında büyük yangın çıktı

Ümraniye’deki ucuzluk pazarında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede her yere yayılırken ihbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Ümraniye'de Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde bulunan bir ucuzluk pazarının bodrum katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun duman tüm binayı kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri artırılırken, alevlerin üst katlara sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.