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Konya'da acı olay: Yaşlı çift yangında öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;da acı olay: Yaşlı çift yangında öldü
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da evde çıkan yangının dumanından etkilenen yaşlı çift hayatını kaybetti.

Konya'da tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti.

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ahmet Başal ile eşi 61 yaşındaki Fatma Başal'ın yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Konya'da acı olay: Yaşlı çift yangında öldü - 1. Resim

DUMANDAN ETKİLENİP VEFAT ETMİŞLER

Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi. Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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