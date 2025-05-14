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İzmir'de acı olay: Su kuyusuna düşen hurdacı boğularak can verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de acı olay: Su kuyusuna düşen hurdacı boğularak can verdi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde demir toplamak için atıl bir inşaata giren hurdacı, artezyen kuyusuna düşerek boğularak can verdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde su kuyusuna düşen hurdacı boğuldu.

Manavkuyu Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'nde yıkım kararı sonrası boşaltılan 9 katlı binanın bahçesine arkadaşlarıyla gelen hurdacı Murat Yılmaz (36), demir topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ı düştüğü yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkardı. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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