Üniversite kaydı dönüşü facia! Otomobilde yanarak can verdiler

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün akşam saat 18.00 sıralarında Yaşar Yarış (44) idaresindeki otomobil ile Mustafa Oğuz (43) idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da kısa sürede alev aldı.

Kazada sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) yaralanırken, otomobil sürücüsü Yaşar Yarış (44), kızı Zeynep Yarış (16) ve annesi Zeynep Yarış (64) otomobil içinde yanarak feci şekilde hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Yaşar Yarış'ın, oğlu Halil Yarış'ı üniversiteye kaydetmek için annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum'dan yola çıktığı ve ailenin dönüş yolunda kaza geçirdiği belirlendi.

Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cansız bedenleri otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Kazada hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazelerinin işlemlerin ardından Çorum’a gönderilerek toprağa verileceği belirtildi.

Öte yandan, kazadan yaralı olarak kurtulan 5 kişinin tedavisi ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.