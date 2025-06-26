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Vinç devrildi, operatör feci şekilde hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kahramanmaraş'ta bir vinç, bilinmeyen sebepten dolayı inşaatın üzerine düştü. Vinçten düşen operatör hayatını kaybetti.

Onikişubat ilçesi Altınova Mahallesi'nde devam eden bir inşaatta bulunan kule vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkıp inşaatın üzerine devrildi.

Vinç devrildi, operatör feci şekilde hayatını kaybetti - 1. Resim

Vinçten düşen operatör M.T.Ş (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

Kaynak: Anadolu Ajansı

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