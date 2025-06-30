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Yamaç paraşütü sonu oldu! Ayağı korkuluğa takılan turist hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yamaç paraşütü sonu oldu! Ayağı korkuluğa takılan turist hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan İsviçre uyruklu şahıs, ayağı korkuluğa takılınca yola düştü. 60 yaşındaki şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

İlçeye tatile gelen Jaabiri Ezzeddine (60), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

AYAĞI KORKULUĞA ÇARPTI

Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.

Yamaç paraşütü sonu oldu! Ayağı korkuluğa takılan turist hayatını kaybetti - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yamaç paraşütü sonu oldu! Ayağı korkuluğa takılan turist hayatını kaybetti - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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