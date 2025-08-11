Yangını gören sokağa döküldü! İş makinesi alevlerin ortasında kaldı, 3 kişi dumandan etkilendi
Sakarya'da yerleşim alanına yakın ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri sokağa döküldü. Bir iş makinesinin alevlerin arasında kaldığı yangın nedeniyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Türkiye bir kez daha orman yangınları ile mücadelesini sürdürüyor. Çanakkale, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla ve Hatay'da çıkan orman yangınının ardından Sakarya'da yükselen alevler paniğe yol açtı.
Arifiye ilçesinde yerleşim alanına yakın ormanlık alanda çıkan orman yangını, insanları sokağa döktü.
İŞ MAKİNESİ ALEVLERİN ORTASINDA KALDI
Arifiye Belediyesi’ne ait bir iş makinesi alevlerin arasında kalarak kullanılamaz hale geldi.
Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 kişi, olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.
MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Paniğe kapılan mahalleli sokağa dökülerek, yangını söndürebilmek için seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yangın, yerleşim alanına ulaşmadan kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.