Yatarak yaptığı sigara keyfi sonu oluyordu! Polisin dikkati faciayı önledi
Kayseri'de bir evden duman çıktığını gören polis ekipleri, büyük bir faciayı önledi. Yangının çıkış sebebinin ise, 'ev sahibinin yatarken içtiği sigaranın yatağa düşmesi' olduğu belirlendi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesinde bir evden duman çıktığını fark eden Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekipleri, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirerek ev sahibi M.G.'yi evden çıkarttı.
Sağlık ekipleri M.G.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
UYKUYA DALINCA...
Yangın kısa sürede söndürülürken, yangının M.G.'nin yatarken yaktığı sigarayı uykuya dalması sonucu yatağa düşürmesiyle çıktığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
