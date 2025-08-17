Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var

Yaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Van’da yaylaya çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi. Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi.

KADIN, ÇOLUK ÇOCUK... ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var - 1. Resim

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

