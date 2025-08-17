Yaylaya çıkan traktör devrildi! Kadın ve çocuk çok sayıda yaralı var
Van’da yaylaya çıkan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.
Kaza Kurubaş Mahallesi Erek Dağı'nda yaylada meydana geldi. Yaylaya gitmekte olan traktörün römorku devrildi.
KADIN, ÇOLUK ÇOCUK... ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Kazada römorktaki aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
