Yine aynı senaryo çocuğu öldürüp, ailesini tehdit ettiler! Katil Semih Çelik'i hatırlattılar

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 7 Eylül'de yaşanan olayda, 15 yaşındaki Fatih Acacı, yaşıtı arkadaşı tarafından öldürüldü. Olayla ilgili saldırgan D.G. polis tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Acacı ise dün Pursaklar İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Son dönemde meydana gelen benzer cinayetlere tepki gösteren Acacı ailesi, evlatlarının ölümünden sorumlu olanların hak ettikleri cezayı alacaklarına inandıklarını ifade etti. Sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydeden aile, hukuk mücadelelerini de sürdüreceklerini belirtti.

"10 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ"

Olayla ilgili konuşan baba Mehmet Ali Acacı:

"Acımız çok büyük. Çocuğum suçsuz yere hayatını kaybetti. Arkadaşıyla oyun oynamaya gideceğini söyleyerek evden çıkmış. Oradan da parka geçmişler. Orada diğer çocuklarla tartışmış ve bıçaklı saldırıya uğramış. Daha sonra polisler bizi aradı. Çocuğumun saldırıya uğradığını söylediler. Hastaneye gittik. Oğlumu ameliyata almışlar. Kan kaybı vardı, bir türlü durduramadılar. Ameliyatı 5 saat sürdü. Neredeyse 10 yerinden bıçaklanmış. Bu durumların artık önüne geçilmesi lazım. Küçük yaşta çocuklar sürekli suç işliyor" dedi.

"OĞLUMU TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞLER"

Evladının sakin bir karaktere sahip olduğuna değinen baba Acacı, "Oğlum, kendisine saldıran çocukla önceden aynı sınıftaymış. Bize hiç bahsetmezdi böyle durumlardan. Benim çocuğum masum biriydi. Tuzağa düşürmüşler. Yere yatırıp etkisiz hale getirmişler ve o halde bıçaklamışlar. Parka gittiğinde böyle bir şey yaşayacağından haberi yokmuş. Oğlum saldırgan birisi değildi diye konuştu.

MESAJLAR TÜYLER ÜRPERTTİ

Tehdit edildiklerini de iddia eden Acacı, "Oğlum henüz vefat etmemişken ona saldıran dışarıda rahatça dolaşabiliyordu. Bunun nasıl olduğunu anlayamıyorum. Saldırgan kendini ve işlediği cinayeti övdüğü sosyal medya paylaşımlarında bulunmuş. Bize de tehdit mesajları geldi. Kızıma ‘Seni surlardan sallandıracağız’ diye mesaj göndermişler. Bu durumlardan şikayetçiyiz. Bir çözüm bulunması lazım" şeklinde konuştu.

Abla Beyhan Acacı ise, tehditlere aldırış etmeyeceklerini söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Yaptıklarını övecek paylaşımlarda bulunmuşlar. Tehdit mesajları aldık. ‘Seni kardeşin gibi öldürüp, kafanı surlardan aşağıya atacağız’ yazılı mesajlar gönderilmiş. Artık lütfen bu durumlara bir önlem alınsın. Daha kaç çocuk bu şekilde öldürülecek. Hepimizin içi parçalanıyor. Bu saldırgan çocuklarda, yetişkinler gibi yargılansın. Yaşından dolayı az ceza alma ihtimalinin olması içimizi acıtıyor."